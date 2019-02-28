Buzun kraliçesi yine Buz Korsanları: 4’üncü kez şampiyon

Türkiye Buz Hokeyi Kadınlar Ligi 2018-19 sezonunu Buz Adam GSK’yı finalde 2-1 yenen Buz Korsanları SK şampiyon tamamladı.

Final maçının normal süresi Tatiana (Buz Adam) ve Alara Lökbaş’ın (Buz Korsanları) golleriyle 1-1 bitti. Uzatmadalarda Dilara Lökbaş’ın ‘altın golü’yle Buz Korsanları maçı galip, sezonu şampiyon noktaladı.

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4’ü kadınlarda 21 şampiyonluk

2009’da buz hokeyi antrenörleri Hatice Çelik ve Umut Çelik tarafından kurulan Buz Korsanları böylece kadınlarda 4’üncü Türkiye şampiyonluğunu kazanmış oldu.

Halen Çelik çiftinin yönetiminde faaliyet gösteren kulübün 10 yılda çeşitli yaş ve kategorilerde 21 şampiyonluğu bulunuyor.