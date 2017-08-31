‘Buzdağının ucu’: Fransa’da polis sendikasından ‘kötü çalışma şartları’ konulu fotoğraf yarışması

Fransa’da Ulusal ve Bağımsız Polis Sendikası (UPNI), kötü çalışma koşullarını gösteren fotoğraf yarışması başlattı.
BBC Türkçe’nin haberine göre, geçen yıl ekim ayında polislerin ağır çalışma koşullarına karşı yaptığı protestolar sırasında kurulan sendika, kendisini ‘apolitik’ olarak tanımlıyor.
Fotoğraflarda görünenleri ‘buzdağının ucu’ diye tanımlayan sendika, yarışmanın amacının ‘polislerin günlük yaşamının gizli kalan kısımlarını göstermek’ olduğunu kaydetti.
Yarışmaya katılım 10 Eylül’e kadar sürecek. Kazananın belirlenmesinin ardından 16 Eylül’de bir fotoğraf galerisi yayınlanacak.