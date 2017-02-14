Buz Hokeyi Federasyonu ’42-0’ı böyle savundu: İlk maçımızdı, çocukların mücadelesiyle farkı indirdik

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Bülent Akay, Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nde (EYOF 2017) Rusya karşısında alınan 42-0’lık mağlubiyeti, “Oyuncular ilk kez bir araya geldi. Hepsinin ilk uluslararası müsabakalarıydı” diyerek savundu.

‘Bu çocuklara destek olunmalı‘

AA’ya yaptığı açıklamada, farklı mağlubiyetin ardından sosyal medyada yapılan yorumları doğru bulmadığını dile getiren Akay, şunları söyledi: “Bunun üzerinden 16-17 yaşındaki geleceğin sporcularının ve teknik ekibimizin motivasyonunu bozacak herhangi bir yorumdan da kaçınmalarını rica ediyorum. Buna kimsenin hakkı yok. Bu takım ilk kez bir dünya devine karşı ve üstelik kendi ülkesindeki bu önemli organizasyonda mücadele etti. Bu çocuklara destek olunmalı. Türkiye’deki buz sporlarının gelişiminde bilgi sahibi olmadan yapılan yorumları çok doğru bulmuyorum.”

‘Daha farklı skor bekleniyordu’

Türkiye’nin EYOF 2017’ye ev sahipliği yapması nedeniyle bu organizasyona katılmak zorunda kaldıklarını belirten buz hokeyi milli takım antrenörü Nevzat Altun ise şöyle konuştu: “U16’nın daha ligi bile yokken böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için katılma durumunda bulunduk. Burada hokeyi bilmeyenler birçok eleştiri yapmışlar. Hokeyi bilenlerin de bu eleştiriyi yapması hoş değil. Hokey, futbol oyunu değil çok özel bir spordur. Yüksek performansla oynanan ve sürekli değişim gerektiren bir spor. Daha fazla skor bekleniyordu, çocuklarımızın mücadelesiyle farkı aşağı indirdik.”