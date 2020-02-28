Büyüme beklentilerin üzerinde açıklandı: Son çeyrek yüzde 6, 2019 yüzde 0.9

Türkiye ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde beklentileri aşarak yüzde 6 büyüdü. 2019’un tamamında büyüme yüzde 0.9 oldu.

Fotoğraf: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2019 son çeyrek ve 2019’un tamamına ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GYSH) verileri şöyle:

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*GSYH 2019’da yüzde 0.9 arttı. (Beklenti: Yüzde 0.6 artış)

*GSYH 2019 son çeyrekte yüzde 6 arttı (Beklenti: Yüzde 5 artış)

*2019 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 51 bin 834 lira olurken, dolar cinsinden 9 bin 127 olarak hesaplandı.

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*Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış GSYH 2019 son çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 1.9 arttı.

*Takvim etkisinden arındırılmış GSYH, 2019 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6 arttı.

*TÜİK üçüncü çeyrek için daha önce yüzde 0.9 büyüme olarak açıkladığı GSYH değişimini yüzde 1 büyüme olarak revize etti.