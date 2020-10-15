Büyükşehir belediyelerini gelir kaybına uğratacak teklif komisyondan geçti

Büyükşehir belediyelerinin otopark gelirlerinin kesilmesine neden olacak kanun teklifi, TBMM Çevre Komisyonu’nda kabul edildi.

Arşiv Fotoğraf: DHA

AKP’nin bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa teklifi geçen günlerde Meclis Başkanlığı’na sunulmuştu.

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Söz konusu teklif, bugün komisyonda görüşülerek kabul edildi.

Yeni tasarıya göre ilçelerdeki bölge otoparklarının işletme ve ruhsat verme gibi sorumlulukları ilçe belediyelerine veriliyor. Sorumluluğun ilçelere verilmesi nedeniyle de bu otoparkların geliri artık ilçe belediyelerinin kasasında kalacak. Eskiden para İBB’ye gönderiliyordu.

İBB, yasa nedeniyle yıllık 25-40 milyon lira gelir kaybına uğrayacağını duyurmuştu.