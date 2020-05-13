Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da dördü futbolcu 11 kişinin ‘corona’ testi pozitif

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da dördü futbolcu 11 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Fotoğraf: DHA

Mavi beyazlı kulüp, bir süre önce Covid-19 testi yapılan futbolcu ve teknik heyete bugün ikinci bir test uygulandığını belirtti.

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Yeni test sonucu 11 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Erzurumspor’umuzda bugün yapılan ikinci Covid-19 testi sonucu 4 futbolcumuz, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli ve 5 kulüp çalışanının test sonucu pozitif çıkmış, buna ilaveten durumu şüpheli olan 12 kişinin testlerinin tekrarlanması için hastaneye sevkleri sağlanmıştır. Detaylar ilerleyen süreçte paylaşılacaktır.”

Daha önce Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta corona vakası görüldüğü açıklanmıştı.

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Türkiye’de ligler 12 Haziran’da başlayacak.