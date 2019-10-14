Büyükşehir belediye başkanları WhatsApp grubu kurdu; ilk mesaj ‘Hayırlı olsun’

30 büyükşehir belediye başkanının yer aldığı ortak WhatsApp grubunun kurulduğu bildirildi.

WhatsApp grubu önerisi Erdoğan’ın Beştepe’de belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda gündeme gelmişti. (Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eylül ayında 30 büyükşehir belediye başkanıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaptığı toplantıda böyle bir grup oluşturulması kararı alınmış, bu görev ‘en genç belediye başkanı’ sıfatıyla AKP’li Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a verilmişti.

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WhatsApp grubunun, Yerel Yönetimler Yasası’nda yapılacak değişikliklerle ilgili oluşturulacak komisyonda görüşlerine başvurulacak belediye başkanları arasında iletişim ve koordinasyonun sağlanması için kurulacağı söylenmişti.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş söz konusu WhatsApp grubunun kurulduğunu, Ankara’nın başkent oluşunun 96’ncı yıldönümü nedeniyle verilen resepsiyonda duyurdu.

Yavaş “WhatsApp grubu kuruldu, bir süre sonra da toplantı yapılacaktır” dedi.

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Gruptan paylaşılan ilk mesajların ise “Hayırlı olsun” olduğu belirtildi.

Gruba katılan 30 büyükşehir belediye başkanı arasında CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in dışında, HDP’li Diyarbakır, Mardin ve Van belediyelerine atanan kayyımlar da bulunuyor.