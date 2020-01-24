Büyükhusun Dayanışması: Assos’ta jeotermal enerji santrali istemiyoruz

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki Assos Antik Kenti civarında kurulması planlanan jeotermal enerji santraline karşı çıkan Büyükhusun Dayanışması, valiliğin kazı çalışmaları için ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir’ kararına karşı “Akla, bilime, hukuka aykırıdır. Bölgenin ekolojik dengesini ve tüm canlıların yaşam formlarını yok saymaktadır” diye açıklama yaptı.

Fotoğraf: DHA

Bakrom Madencilik adlı şirket Ayvacık’a bağlı Büyükhusun Köyü’nde jeotermal enerji santrali projesi kapsamında kazılara başlamış, Çanakkale valiliği de kazılar için ‘ÇED gerekli değildir’ kararı vermişti. Karara karşı idare mahkemesinde dava açılmış, bölge köylüleri, çiftçiler, hayvancılık yapanlar, turizmciler ve STK’lardan oluşan Büyükhüsün Dayanışması direnişe başlamıştı.

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Büyükhusun Dayanışması’nın açıklamasında, söz konusu şirketin, bu arama sondajında jeotermal kaynak bulup bunu kazanca dönüştürecek bir yatırım yapmak istemesi halinde, bunun için yeniden bir başvuru yapmasının gerekeceği hatırlatıldı.

‘Yerin altını üstüne getirecek‘

Açıklamada şöyle dendi: “Farklı başvurular, verilen izinler, işlemekte olan süreçler göstermektedir ki, konu yalnızca Büyükhüsun Köyü altında yapılacak dar kapsamlı bir sondajdan ibaret değildir. Yıllara saridir ve geniş bir alanda jeotermal enerji santrali yapımına yöneliktir. Zaten girişimci firma bunu başvuru dosyalarındaki haritada açıkça belirtmektedir. Hal böyleyken, valiliğin yerin altını üstüne getirecek bölgesel, ulusal ölçekte bir proje için ‘ÇED gerekli değildir’ kararı akla, bilime, hukuka aykırıdır. Bölgenin ekolojik dengesini ve tüm canlıların yaşam formlarını yok saymaktadır.”

‘Tam zamanında devreye girdik’

Dayanışma üyesi 116 kişinin idare mahkemesinde açtığı dava hatırlatılarak, “Büyükhüsun ve çevre köyleri olarak itirazımız, uyarılarımız, yasal ve demokratik direngenliğimiz, tam zamanında devreye girmiştir” dendi.

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‘Doğaya birlikte sahip çıkalım‘

Valilik ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne çağrı yapılan açıklamada şöyle devam edildi: “Gelin bölge insanının huzurunu bozacak, doğamıza, arkeolojik değerlerimize, turizme, tarıma, hayvancılığa, topyekün yaşama zarar verecek bu işe, siz de Valilik olarak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak dur deyin. Fırsatçılığa değil, güzel ülkemizin sonsuza dek yaşanır bir doğaya birlikte sahip çıkalım.”

Uzmanlar projenin tamamlanması halinde UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Troya Antik Kenti başta olmak üzere Assos, Parion, Alexandria Troas gibi antik kentlerin de zarar göreceğini düşünüyor.