Büyükerşen’e saldırı soruşturmasında üç tutuklama

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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in saldırıya uğramasına ilişkin soruşturmada adliyeye sevk edilen beş şüpheliden üçü tutuklandı.

Büyükerşen, Yenibağlar mahallesinde bir kafenin önündeki masa ve sandalyelerin kaldırılmasını isteyince işletmecilerle tartışma çıkmıştı.

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Bu sırada eski bir sabıkalı olduğu belirtilen emekli polis ve işletme sahibi Mahfuz Banlı’yla adamları, korumasız olan Büyükerşen’e önce yumrukla saldırmış, ardından silah çekmişti.

Olayın ardından Banlı ve üç adamı bir kurusıkı tabancayla yakalandı. Firardaki bir şüpheli de gece saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesindeki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen beş şüpheli için de savcı tutuklama istedi.

Mahkeme, kafe işletmecisi Mahfuz Banlı, yeğeni Yunus Mehmetoğlu’yla Yunus Emre Aksoy’un tutuklanmasına karar verirken, Mustafa Çetiner ile Aydın Tekin adli kontrol şartıyla serbest kaldı.