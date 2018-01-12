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Yaramazlara biraz batar!

Büyükelçilikte beş yıl: Wikileaks’in kurucusu Assange artık Ekvador vatandaşı

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Gizli belgeleri ifşa ederek nam salan Wikileaks’in kurucusu Julian Assange, Ekvador vatandaşı oldu.

Assange, Ekvador formasıyla (Fotoğraf: Reuters)

Avustralyalı Assange, beş yıldan uzun bir süredir Ekvador’un Londra büyükelçiliğinde yaşıyor.

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Ekvador Dışişleri Bakanı Maria Fernanda Espinosa, 46 yaşındaki Assange’ın 12 Aralık 2017 tarihinde Ekvador vatandaşı olduğunu aktardı.

Espinosa, Assange’ın büyükelçilik binasından çıkıp tutuklanmaması için Britanya’dan Assange’ı diplomat olarak tanımalarını istediklerini ancak bu isteğin reddedildiğini aktardı.

Ekvador’un durumla ilgili ısrarcı olmadığını söyleyen Espinosa, iki ülke arasındaki iyi ilişkileri zedelemek istemediklerini kaydetti.

Dava düşmüştü

İsveç hükümeti, cinsel istismar suçlaması yöneltilen Assange’ın sorgulanmak üzere iadesini talep etmişti.

Ancak Assange bunun Wikileaks üzerinden yayınladığı belgelerden dolayı tutuklanmak üzere ABD’ye iade edilmesine neden olacağını savunuyordu.

Britanya polisinden yapılan açıklamada da, büyükelçilikten ayrılması halinde Assange’ın tutuklanacağı belirtilmişti.

İsveç mahkemesi, geçen mayıs ayında Julian Assange hakkındaki cinsel istismar davasını düşürmüştü.

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