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Yaramazlara biraz batar!

Büyükelçiden yaptırımların ertelenmesi için ABD Kongresi’ne mektup

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’ın geçtiğimiz ay ABD Kongresi’ne bir mektup göndererek, Türkiye’nin Rus yapımı S-400 alması halinde uygulanacak yaptırımların ertelenmesini istediği ortaya çıktı.

Serdar Kılıç ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu (Fotoğraf: @serdarkilic9)

Al-Monitor’den Jack Detsch’in haberine göre, Kılıç mektubunda “Diplomasinin temel ilkelerinden biri de tek taraflı tedbir uygulama yoluna gitmeden önce diyalog ve müzakereye yeterli şansı vermektir” diye yazdı.

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Kılıç’ın mektubunun halkla ilişkiler şirketi Greenberg Traurig tarafından ABD Kongresi’nin iki kanadı olan Temsilciler Meclisi ve Senato’daki ilgili kurullarda yer alan önemli isimlere iletildiği bildirildi.

Haberde Türkiye’nin bu ve benzeri uygulamalar için halkla ilişkiler şirketine senelik 1.5 milyon dolar verdiği kaydedildi.

Erdoğan’dan ‘uluslararası tahkim’ çıkışı

S-400 (Fotoğraf: Reuters)

NATO müttefiki olan ABD ve Türkiye, Türkiye’nin Rus yapımı S-400 satın alma planları nedeniyle aylardır anlaşmazlık yaşıyor. ABD S-400’lerin NATO ile uyumlu olmadığını ve Türkiye’nin de üretim programında yer aldığı F-35 savaş uçaklarının güvenliğini tehlikeye atacağını söylüyor. ABD’li yetkililer ise Türkiye’nin kararından vazgeçmemesi halinde ABD yasalarında yer alan yaptırımlarla karşı karşıya olacağını bugüne kadar pek çok kez dile getirdi. Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programındaki ortaklığını kaybetme riski de bulunuyor.

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Son olarak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, S-400’lerin temmuzda teslim alınması şeklindeki yol haritasından ödün vermeyeceğini söylerken, ABD’nin Türkiye’yi F-35 programından çıkarması ve yaptırım uygulaması durumunda, şimdiden 1.25 milyar dolar ödedikleri F-35 programıyla ilgili uluslararası tahkim mahkemesine gideceklerini açıkladı.

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