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Yaramazlara biraz batar!

Büyükelçiden Washington Post’a ‘meslek dersi’: Dibe vurdurdunuz

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, PKK komutanlarından Cemil Bayık’ın yazısını yayınlayan Washington Post’un ‘mesleği dibe vurdurduğunu’ öne sürdü.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, ‘Şimdi Kürtlerle Türk devleti arasında barış zamanı. Bunu heba etmeyelim’ başlıklı yazıyı dün yayınlamıştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yazıyı ‘skandal’ olarak nitelemiş, gazeteyi ‘terör örgütü propagandası yapmak’la suçlamıştı.

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PKK’nın 40 bin kişinin ölümünden sorumlu olduğuna ve Türkiye, ABD, NATO ve Avrupa Birliği ülkeleri tarafından ‘terör örgütü’ olarak tanındığına dikkat çeken Kılıç, “Bu gerçekleri görmezden gelerek ABD tarafından aranan PKK’nın kana susamış liderlerinden birine sayfalarını açan Washington Post gazetesi, gazetecilik mesleğini dibe vurdurttu” dedi.

Bayık’a gazetede yer verilmesini, ‘sadece Türk halkına değil, PKK terör örgütünün kurbanı olan on binlerce masum erkek, kadın ve çocuğa hakaret‘ olarak tanımlayan büyükelçiye göre “ABD Yüksek Yargısı’nın, terör örgütünün şiddet içermeyen faaliyetlerine bile destek verilmesini, ABD’deki anti-terör kurallarını çiğnemek olarak görmesi de dikkate alınmalı.”

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