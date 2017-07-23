Büyükelçi Moore’a göre Türkiye’ye zarar veriyor: Soruşturmalar biraz genişledi

Britanya’nın Ankara Büyükelçisi Richard Moore, ülkesinin darbe girişimine katılanlara yönelik yargı mücadelesini haklı gördüğünü belirtirken, bu mücadelenin ‘FETÖ’yle sınırlı kalmayıp gazeteci ve milletvekillerine uzanmasını eleştirdi.

CNN Türk yayınına katılan Moore, darbe girişiminin arkasında Gülen Cemaati’nin olduğuna inandığını kaydedip, Britanya’nın endişelerini şöyle anlattı: “Bildiğiniz gibi Almanya ile gerginlikler var. İngiltere’de endişelerimiz var. Bu darbe girişiminden sonra soruşturma biraz genişledi. Sadece Gülenci hareketine karşı değil, biraz genişledi. Özellikle milletvekilleri, gazeteciler… Öncelikle Cumhuriyet, Özgür Gündem… Yani bir günlük onursal yayın yönetmenliği yapan kişiler… Ve en son olayda Uluslararası af örgütü lideri tutuklandı. Bizim için Uluslararası Af Örgütü bildiğiniz gibi Londra’da kuruldu. Ben savcının iddiasını okudum, ben avukat değilim. Fakat okurken gerçekten suçu bulamadım. Tekrar ben avukat değilim. Kesinlikle Türk mahkemelerine bırakıyorum.”

Reklam

‘Kapı arkasında bir şeyler söylüyoruz’

Türkiye’nin bu davalardan zarar gördüğünü belirten Moore, “Kesinlikle kişisel olarak bu zararı engellemek istiyorum. Hassas bir konuya değiniyorum biliyorum, fakat önemli. Ama biz özellikle sayın Başbakan May bu konulara değiniyor, Sayın Başbakan ve Cumhurbaşkanı ile kapı arkasında bir şeyler söylüyoruz. Fakat bu konuda biraz endişeliyiz” dedi.

Moore, darbe girişiminin ardından Başbakan Theresa May’in kendisine emir vererek Türkiye’ye tam destek verilmesini istediğini de kaydetti.

‘Referanduma karşıyız’

Büyükelçi Moore, Irak’ta Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde yapılacak olan bağımsızlık referandumuna ise karşı olduklarını belirterek, “Irak bölgesi hükümeti var, Kuzey Irak’ta. Sayın Barzani dedi ki, gelecek aylarda referandum yapacağını söyledi. Biz buna karşıyız. Bu şu aşamada olamaz. Kesinlikle biz bu konuda eğer Bağdat ile Erbil bir uzlaşma olursa o farklı. Fakat bu tip bağımsız referandumu uygulamak, Bağdat’ın desteği almazsanız bu tehlikeli. Ve buna karşıyız. Bir de Rakka’yı bir tarafta bırakın. Eğer Suriye’nin geleceğine bakacak olursak Türkiye ile İngiltere’nin görüşleri oldukça benziyor” dedi.