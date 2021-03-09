Büyükelçi Karlov suikasti: Beş sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un suikastine ilişkin davada üç sanık ikişer kez, iki sanık ise birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Fotoğraf: Reuters

Karlov 19 Aralık 2016’da Ankara’daki bir serginin açılışında tetikçi polis Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmüştü.

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Altıntaş, suikastten sonra yapılan operasyonda öldürülmüştü.

Suikaste ilişkin Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada karar açıklandı.

Karlov’u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş’ın ‘örgüt abisi’ olduğu belirtilen Şahin Söğüt, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Suikast talimatını Altıntaş’a ilettiği belirlenen Salih Yılmaz, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Karlov’la ilgili ‘örgüte bilgi sızdırdığı’ belirtilen eski istihbaratçı Vehbi Kürşad Akalın ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıl hapis cezası aldı.

‘FETÖ’nün ‘mahrem istihbarat yapılanmasında görevli olduğu’ belirtilen Hüseyin Kötüce, ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Firari dokuz sanığın ise dosyalarının ayrılmasına hükmedildi.