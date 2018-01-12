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Büyükelçi Karlov suikastı soruşturmasında eski BTK çalışanı tutuklandı

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Rus büyükelçi Andrey Karlov’un öldürülmesine ilişkin soruşturmada eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanı tutuklandı.

Karlov ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. (Fotoğraf: Reuters/Arşiv)

Karlov, 19 Aralık 2016 akşamı Ankara’da bir sergi açılışı sırasında çevik kuvvet polisi  Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmüştü. Polis de daha sonra çıkan çatışmada öldürülmüştü.

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Cinayetle bağlantılı kişi ya da örgütleri ortaya çıkarmak üzere Altıntaş’ın bilgisayarında yapılan incelemede ilk aşamada kayda değer bir ize rastlanmamış ve mesajların özel bir programla silindiği anlaşılmıştı.

AA’nın haberine göre BTK çalışanı H.K., terörle mücadele ekiplerince gözaltına alındı. H.K. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara adliyesinde savcıya ifade veren BTK çalışanı, tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikte ‘tasarlayarak adam öldürmeye iştirak’ suçundan tutuklandı

Böylece soruşturmada üçü polis olmak üzere tutuklu sayısı altıya yükselmiş oldu.

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