Büyükelçi Karlov suikastı: Serginin organizatörü tutuklandı

Rus büyükelçi Andrey Karlov’un öldürülmesine ilişkin soruşturmada, suikastın gerçekleştiği serginin organizatörü Mustafa Timur Özkan tutuklandı.

Karlov, 19 Aralık 2016 akşamı Ankara’da bir sergi açılışı sırasında çevik kuvvet polisi Altıntaş tarafından öldürülmüştü. Altıntaş çatışmada öldürülmüştü. Cinayetle bağlantılı kişi ya da örgütleri ortaya çıkarmak üzere Altıntaş’ın bilgisayarında yapılan incelemede ilk aşamada kayda değer bir ize rastlanmamış ve mesajların özel bir programla silindiği anlaşılmıştı.

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AA’nın haberine göre, gözaltına alınan serginin organizatörü Mustafa Timur Özkan, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyede soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Özkan, ‘tasarlayarak adam öldürmeye iştirak’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliği, Özkan’ın tutuklanmasına karar verdi.

Özkan, cinayetten kısa bir süre sonra gözaltına alınmış ve savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Beş tutuklu

Cinayetle ilgili aralarında TRT Avaz’da yayınlanan ‘Eko Avaz’ isimli programın yapımcısı Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş’ın da bulunduğu üçü polis beş kişi tutuklanmıştı.