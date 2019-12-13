Büyükçekmece’de otobüste taciz iddiası

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde özel halk otobüsünde bir kadını taciz ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

İddiaya göre, Silivri -Yenibosna seferini yapan özel halk otobüsünde uyuyan kadın yolcuya, yanında oturan kişi taciz girişiminde bulundu.

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Otobüsün şoförü durakta durup kapıları kapatarak polisi aradı. Bu sırada bazı yolcular kaçmaması için şüphelinin başında bekledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan adam polis otosuna götürülürken çevredekiler şüpheliyi darp etmeye çalıştı.

Tacize uğradığını söyleyen kadın da şikayetçi olmak üzere karakola gitti.

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Olayı anlatan bir kişi, “Ben ilk başta hırsızlık sandım ama tacizmiş. Böyle insanları barındırmayalım, halk cezasını versin” dedi.