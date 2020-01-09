‘Büyükçekmece’de 31 Mart’ta usulsüzlük’ davası: Tek tutuklu sanığa tahliye

Büyükçekmece’de 31 Mart yerel seçiminde ‘sahte seçmen’ kaydedildiği iddiasına ilişkin açılan davada tek tutuklu sanık tahliye edildi.

Fotoğraf: Reuters

AKP’nin birçok ilçe ve büyükşehir belediyesi sonuçlarına itiraz ettiği 31 Mart 2019 seçimlerinde, ilçede yaşamayan bazı kişilerin, Büyükçekmece seçmen listesine yazıldığı iddiasıyla Bakırköy 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

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Davada Büyükçekmece İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde görevli sanık Mehmet Özgür Samanlı tutuklu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün dahil 19 sanık da tutuksuz yargılanıyor.

Davanın bugün görülen duruşmasında Samanlı salonda hazır bulunurken, Akgün ile belediyenin başkan yardımcıları Başak Sancar ve Talat Üstündağ da duruşmaya katıldı.

‘İlk kez böyle bir olayla karşılaştım’

Belediye başkanı Hasan Akgün, tutuklu sanık Mehmet Özgür Samanlı’yı belediye personeli olduğu için tanıdığını belirterek, 44 yıldır aralıksız belediye ve kamu hizmeti yürüttüğünü, altı kez de üst üste belediye başkanı seçildiğini dile getirdi.

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“İlk kez böyle bir olayla karşılaştım. Bu benim için züldür, bana ve aileme yapılan bir komplodur” diyen CHP’li başkan, ilçe halkının kendisini tanıdığını, ‘Büyükçekmece üzerinde oynanan oyunları tüm dünyanın gördüğünü’ kaydetti.

Akgün şu ifadeleri kullandı: “Seçimlerle ilgili günlerce yapılan soruşturmada Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararını açıkladı. Olayın net ve açık bir şekilde siyasi bir olay olduğunu herkes biliyor.”

‘Çocuklarımın psikolojisi bozuldu‘

Tutuklu sanık Mehmet Özgür Samanlı da şu savunmayı yaptı: “Üç ve yedi yaşında olan iki tane çocuğum var. Çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Eşim asgari ücretle çalışarak ev geçindirmeye çalışıyor. Bu dava telafi edilemeyecek yere gidiyor. Tek suçum Büyükçekmece Belediyesi’nde personel olarak çalışmaktır. Beraatimi talep ediyorum, bir an önce çocuklarıma kavuşmak istiyorum.”

Tahliye çıktı

Ara kararını açıklayan mahkeme, Samanlı’nın tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alarak sanığın tahliyesine karar verdi. AKP’nin avukatlarının savunmalara karşı beyanlarda bulunması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma ertelendi.

18 yıla kadar hapis isteniyor

İddianamede şüpheliler hakkında ‘zincirleme olarak resmi belgede sahtecilik’, ‘seçme yeterliliği olmayanların seçmen kütüğüne kaydı’ ve ‘seçmen kütüğünün bozulması, çalınması veya yok edilmesi’ suçlarından dört yıldan 18 yıl üç aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

AKP, ilçede ‘usulsüz seçmen kaydı yapıldığı’ iddiasıyla seçimin iptali talebiyle YSK’ya başvurmuş, YSK talebi reddetmişti. CHP’li Hasan Akgün, yüzde 50.34 alarak, yüzde 47.45 oy oranına sahip AKP’li Mevlüt Uysal’ı geçmişti.