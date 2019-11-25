Büyükçekmece ve Arnavutköy’deki tarım alanları moloz ve çöple doldu

İstanbul’da döküm sahalarına para vermek istemeyen kişiler Büyükçekmece ve Arnavutköy’deki tarım alanlarını hedef aldı. Çevre köylerde yaşayanlar, kaçak döküm yapanların yakalanmalarına rağmen çöp dökmek için kamyonlarla geri geldiğini söyledi.

Fotoğraflar: DHA

İstanbul’a nefes aldıran bölgelerden biri olmasının yanında yüzlerce kuş türüne de ev sahipliği yapan Büyükçekmece gölü su havzası, kentin önemli su kaynakları arasında.

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Yüzlerce evsel atık var

Molozun yanısıra bölgede kırık su tankları, hurda buzdolapları, koltuk takımları, ayakkabılar, çocuk oyuncakları gibi çok sayıda evsel atık ve yüzlerce çuval tekstil malzemesi olduğu düşünülen çöp dağları var. Bölgedeki köylerde yaşayanlar, içinde kimyasal atık olma ihtimaline karşı bu çuvallara yaklaşmadıklarını söyledi.

Köy mezarlığının girişine bile moloz döküldüğünü söyleyen köylülerden Yalçın Çelik şöyle konuştu: “Arazilerin kenarlarına kamyonlarla getirip moloz pislik döküyorlar. İçlerinde ne olduğunu bilmiyoruz. Biz bunları haber veriyoruz jandarmaya. Geliyorlar inceliyorlar ama bir sonuç yok. Birkaçı yakalanıyor ama gelmeye devam ediyorlar. Tarlalarımızı ekiyoruz, bir süre sonra tarlanın içi naylon poşetlerle doluyor. Bizim elimizden bir şey gelmiyor. Belediyeye bildiriyoruz ancak bir türlü çözülmüyor. Bazen görüyoruz ama müdahale etmeye korkuyoruz. Başımıza bir şey gelir diye.”

14 Hafriyat sahası var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye (İSTAÇ) bağlı, sekizi Avrupa yakasında olmak üzere 14 resmi hafriyat sahası var. Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehirde bulunan 13 bin hafriyat, moloz ve hazır beton taşıyan kamyona araç takip cihazı takarak GPS ile izlemek ve güzergah dışına çıkanları tespit etmek için çalışma başlatılmıştı.