Büyükçekmece belediye başkanı: Çocuğa ‘Seçmen misin’ diye sordular

CHP’den tekrar Büyükçekmece belediye başkanı seçilen Hasan Aygün, ilçeye seçmen taşındığı gerekçesiyle yapılan polis soruşturmasını eleştirirken 10 yaşında bir çocuğa bile “Seçmen misin?” diye soru sorulduğunu açıkladı.

Fotoğraf: DHA

AKP’nin İstanbul seçimlerinin yenilenmesini isterken öne çıkardığı iddiaların başında Büyükçekmece’ye yasadışı şekilde seçmen kaydedildiği geliyor. Polisler iki gündür ilçede kapı kapı dolaşıp seçmenlerin adreslerinde oturup oturmadığını sorguluyor.

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Bu operasyonda, polisin okulda olan 18 yaşındaki seçmenin evde oturmadığı yönünde rapor tutması, bir seçmenin kapıya gelen polislere eşiyle aynı evde oturduğunu kanıtlamak zorunda kalması gibi ilginç haberler basına yansımıştı.

Başkan Aygün bugün düzenlediği basın toplantısında bir vakayı daha gündeme getirdi.

Yanına aldığı 10 yaşında bir çocukla basının karşısına geçen Aygün şunları söyledi: “10 yaşındaki çocuğa ‘Seçmen misin’ demek hangi vicdana sığar? Özellikle ‘Hangi partiye oy verdin’ demek hangi vicdana sığar? Bu sorgulamalardan vatandaşımız rahatsız. Buna 21. yüzyılda zulüm denmez mi?

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Aygün şöyle devam etti: “Hiçbir şekilde seçmen hareketi olmamıştır. 2014’ten bu yana seçmen artışı 3 bin 4 bin civarındadır. Bu şehirde yazın 1 milyon kişi yaşar. Atilla bizim en küçük seçmenimiz. Polis kayıtlarına göre seçmen yapılmaya çalışılıyor. Bunun gibi burada birçok vatandaş var. Bunlar gibi binlerce seçmen var. Hepsini kayıt altına aldık. ‘Boş arsalarda seçmen var’ denilen şey de şu: Vatandaşımız evini kentsel dönüşüme vermiş ve evi yıkılmış. Bir alt sokağa taşınmış ve kaydını tekrar taşımakla uğraşmamış. ‘Boş arsalarda seçmen var’ denilen şey bu.”