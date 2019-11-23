Büyükanıt’ın cenazesi eşinin yanına defnedildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu Başkanı ve AKP Antalya Milletvekili Kemal Çelik, komisyon üyelerinin büyük kısmının otizm ve down sendromlu ailelerden oluştuğunu belirterek, “Bizim çocuğumuz da olmasa belki biz bu işin farkında değildik. 59 doğumdan birisi otizmli çıkabiliyor. Burada en önemli şey eğitim” dedi.