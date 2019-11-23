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Yaramazlara biraz batar!

Büyükanıt’ın cenazesi eşinin yanına defnedildi

Hayatını kaybeden eski Genelkurmay başkanı orgeneral Yaşar Büyükanıt için bugün cenaze töreni düzenlendi.

Fotoğraflar: DHA

25’inci Genelkurmay başkanı olan 79 yaşındaki Büyükanıt, 21 Kasım’da İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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Büyükanıt için bugün Büyük Selimiye Camii’nde öğle vakti tören düzenlendi.

Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay, eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, eski Genelkurmay başkanları Hüseyin Kıvrıkoğlu, Hilmi Özkök, Işık Koşaner ve İlker Başbuğ, eski ordu ve kuvvet komutanları katıldı.

Büyükanıt’ın kızı Bengü Büyükanıt Caymaz, torunları Bengisu ve Sarp Anıt Caymaz ile damadı Ercan Caymaz da taziyeleri kabul etti.

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Eşinin yanına defnedildi

Öğle namazı sonrası Yaşar Büyükanıt için cenaze namazı kılındı. Daha sonra Büyükanıt’ın Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda taşınarak top arabasına kondu. Akar ve Büyükanıt’ın ailesi top arabasının arkasından yürüdü.

Düzenlenen askeri törenin ardından Yaşar Büyükanıt’ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı’na götürülerek, 17 Kasım’da hayatını kaybeden eşi Filiz Büyükanıt’ın mezarının yanına defnedildi. Yaşar Büyükanıt’a ait madalyalar askerler tarafından ailesine teslim edildi.

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