Büyükada’ya at götüren faytoncular hayvanseverlere saldırdı, gözaltı yok

İstanbul’da Büyükada’ya götürülen atları görüntülemek isteyen hayvan hakkı savunucuları saldırıya uğradı.

Tuzla ilçesinde önceki geceden beri bekletilen 10 kamyondaki 209 at, dün Maltepe iskelesine götürüldü.

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Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği üyeleri de atları telefonlarıyla görüntülemeye başladı. Bu sırada kamyonlardan inen bazı kişiler hayvanseverlere önce sözlü tepki gösterdi

Ardından da hayvansever gruba tekme ve yumruklarla saldırı gerçekleştirildi. Polis, havaya ateş açarak engellemeye çalıştı. Darp edilen dernek üyeleri saldırganlardan şikayetçi oldu.

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‘Faytoncular saldırdı’

Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği Başkanı Okan Oflaz şunları söyledi: “209 at 10 kamyonla iskeleye getirildi. Şimdi gemiye bindirilip hepsi adaya götürülecek. Burada itiraz eden arkadaşlarımıza saldırdılar. Polis havaya ateş etmek zorunda kaldı ve havaya ateş ettikten sonra bile hala darp edilmeye devam edildil. Umarım buradan hepimizin sesini gerekli kurumlar duyar. Hem bizlere hem onlara zulme son verirler artık.”

Saldırıya uğrayan dernek üyelerinden Barış Şengün de “Adaya çıkartılacak gemiye bakmak için buraya geldik ve faytoncular tarafından darp edildik. Amacımız sadece yaşam hakkına saygıydı ve farkındalık yaratmaktı. Çünkü Aralık 2017 tarihinden bildiğimiz kadarıyla adalara at girişi ve çıkışı yasaklandı. Ama ona rağmen 209 at adaya sokulmaya çalışılıyor” diye konuştu.

Bir saldırgan da olayı görüntüleyen DHA muhabirine vurdu. Polis kimseyi gözaltın almadı. Atlar Büyükada’ya götürüldü.

Adada faytonlara koşulan atların ölmesi nedeniyle durum tepki çekiyor.