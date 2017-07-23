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Büyükada’daki hak savunucularından iki kişi daha tutuklandı

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Büyükada’daki toplantı sonrası gözaltına alınıp serbest bırakılan hak savunucularından Nalan Erkem ve İlknur Üstün tutuklandı.

Görsel bbc.com/turkce’den alınmıştır.

İnsan hakları savunucusu 10 kişi, 5 Temmuz’da gözaltına alınarak günler sonra adliyeye sevk edilmişti.

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Hak savucularından altısı tutuklanırken, dördü adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Daha sonra bu dört kişi için de yakalama kararı çıkarılmıştı.

Bianet’ten Çiçek Tahaoğlu’nun haberine göre, hakkında yakalama kararı bulunan Helsinki Yurttaşlık Derneği’nden Nalan Erkem ve Kadın Koalisyonu’ndan İlknur Üstün gözaltına alındı.

Erkem ve Üstün nöbetçi mahkemelerce tutuklandı.

Daha önce İdil Eser, Veli Acu, Günal Kurşun, Özlem Dalkıran ve İsveç vatandaşı Ali Ghravi ile Alman vatandaşı Peter Steudtner tutuklanmıştı. Erkem ve Üstün’le birlikte sayı sekize yükseldi.

Hak savunucuları iktidara yakın medya tarafından sayısız kez hedef gösterildi.

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