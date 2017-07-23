Büyükada’daki hak savunucularından iki kişi daha tutuklandı

Ağrı’da bir Kuran kursunda dokuz yaşındaki bir çocuk, 17 yaşındaki eğitmenin cinsel istismarına uğradı. Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre İmam Buhari Yatılı Erkek Kuran Kursu’na yetim kaldığı için verilen U.P., Y.K. isimli eğitmenin kendisini dövdüğünü, kimse görmesin diye kapıyı kilitleyip yanağından ısırdığını anlattı. Geçen yıl Kurban Bayramı öncesi Y.K.’nin kendisini odasına götürerek kapısını kilitlediğini ve […]