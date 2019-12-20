Büyükada’daki faytoncular açlık grevi kararı aldı, ‘Atları salarız’ dedi

İstanbul Valiliği’nin, ‘Adalar’daki atların ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için faytonlara koşulmasını üç ay süreyle durdurması’ kararının ardından, Büyükada’daki faytoncular durakları terk etmeme ve açlık grevi başlatma kararı aldı. Faytoncular odası başkanı, atları adaya başıboş şekilde salacakları tehdidinde bulundu.

İstanbul’un Adalar ilçesinde Ruam hastalığı bulunduğu gerekçesiyle 81 at öldürülerek gömülmüştü. Çeşitli sivil toplum kuruluşları da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde çadırlı protestoya başlamış ve Adalar’daki atlı faytonların kaldırılıncaya kadar çadırlı protestonun devam edeceğini duyurmuştu.

Reklam

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Adalar’daki atların üç ay süreyle faytonlara koşulmasının durdurulması kararına ek olarak, itlaf edilen 81 atın sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiğini de söylemişti.

Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal, söz konusu kararlara karşı faytonların bulunduğu duraktaki alanı terk etmeyeceklerini ifade ederek şunları söyledi: “Biz alanı terk etmeyeceğiz. Polise mukavemet göstermeyeceğiz. Polisimiz devletimizin polisidir. Ancak alanı boş bırakmak istemiyoruz. Bu toplu taşıma hizmetleri Adalar’da faytoncu esnafınındır. Kurul kararı, meclis kararı vardır. Kurul kararı kanun hükmündedir. O nedenle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin buraya elektrikli araç göndermesini doğru bulmuyoruz. Bu alanı da boşaltmayacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili ve yetkilileri gelir, bir iki gün içinde bu meseleyi çözeriz. Hayır biz bu meseleye yaklaşmıyoruz zorla biz bu işi kaldıracağız diyorlarsa ben ve tüm faytoncu esnafı arkadaşlar eşlerimiz ve çocuklarımızla beraber bu iş sonlanana kadar bu saatin önünde açlık grevi başlatacağız. Tüm atları da adaya serbest şekilde bırakacağız.”

Faytonların başlangıç durağına çevik kuvvet ekiplerince vatandaşların girişine izin verilmezken, faytoncular ise durakta bekleyişlerini sürdürüyor.

Reklam

Adalar kaymakamı: Şu saat itibarıyla kararı uygulayacağız

Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan ise şu açıklamayı yaptı: “Birçok farklı kurumu ilgilendiren konular var. Şu bir realite. Adalarımızda 81 atımız sonbahar ayındaki ruam taramasından dolayı itlaf edilmek zorunda kaldı. Bundan dolayı da hepimiz üzüntülüyüz. Adalar’da bulunan fayton esnafımız da bundan dolayı üzüntülü. Adalar’da hijyeni minimum seviyeden maksimum seviyeye çıkarmadığımız sürece bunu yaşayacağız. Bunun yaşanmaması için de alınan tedbiri kararlılıkla uygulayacağız.”

Her yıl sonbahar ve ilkbahar aylarında tarama yapıldığını ifade eden Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, şöyle devam etti: “Bunun sebebi de Adalar’da var olan ve zaman zaman ortaya çıkan ruam hastalığından dolayı gerek diğer hayvanların gerekse insana bulaşma riski taşıdığından kan testine tabii tutuyoruz. Yıllar itibarıyla da çeşitli sayılarda ruam sayıları çıkıyor. Mecburen ve maalesef itlaf etmek zorunda kalıyoruz. Yıllardır kangren haline gelmiş bu atların barınakları, fiziki şartların uygun olmaması, insan ve hayvan sağlığı için uygun olmaması sebebiyle bunu sonlandıramıyoruz. Şu an alınan karar bunun sıfırlanmasına yönelik radikal bir karar. Bu karar neticesinde bunu sıfırlama çalışmaları olacak. Çeşitli kurumlar harekete geçti. Bu kararlılığımızı arkadaşlarımızın da bilmesini istiyoruz.”

Kaymakam Ayhan, “Biz üç ay süreyle faytonlara atların koşulmasını durduruyoruz. Atlar ahırlarına geçecek. Orada barındırılmış olacak. Şu saat itibarıyla kararı uygulayacağız” dedi.