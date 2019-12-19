Büyükada’daki atlar için İBB önünde çadır nöbeti

İstanbul Büyükada’da, ruam hastalığına yakalanmış 81 atın öldürüldüğünün açıklamasının ardından çeşitli sivil toplum kuruluşlarından üyelerin bulunduğu grup, Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde çadırlı protestoya başladı. Grubun, Adalar’daki atlı faytonların kaldırılıncaya kadar çadırlı protestolarına devam edeceği öğrenildi.

Fotoğraf: DHA

Çadır kuran gruptan Onur Kavrak, şu açıklamayı yaptı: “Biz hayvan özgürlüğü aktivistleri olarak aylardır atlı fayton sürecinin takipçisiyiz. Özellikle Ekrem İmamoğlu 27 Mart’ta ‘faytonları kaldıracağıma dair söz veriyorum‘ adlı metnin altına imza attıktan sonra. Bugün buraya ruam dolayısıyla katledilen atlar için çadır kurma ve eylem yapma kararı aldık. Adadaki hayvanların hasta olması ve ölüme terk edilmesinin sebebi apaçık bir şekilde adada atlı fayton uygulamasının devam etmesidir. Adalar’da tek bir atlı fayton kalmayıncaya kadar biz mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu gece ve gerekirse devamında burada kalacağız. Ekrem Bey yarın akşam 19:30 için bize randevu verdi. Makamında görüşeceğini söyledi. Aramızdan temsilciler görüşecek kendisiyle.”