Büyükada’da gözaltına alınıp ‘adli kontrol’le serbest bırakılan iki isme yeniden gözaltı

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Büyükada’daki toplantı sonrası gözaltına alınıp serbest bırakılan hak savunucularından ikisi yeniden gözaltına alındı.

İnsan hakları savunucusu 10 kişi, 5 Temmuz’da gözaltına alınarak günler sonra adliyeye sevk edilmişti.

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Hak savucularından altısı tutuklanırken, dördü adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Daha sonra bu dört kişi için de yakalama kararı çıkarılmıştı.

Bianet’ten Çiçek Tahaoğlu’nun haberine göre, hakkında yakalama kararı bulunan Helsinki Yurttaşlık Derneği’nden Nalan Erkem ve Kadın Koalisyonu’ndan İlknur Üstün gözaltına alındı.

Avukatları, Erkem’in İstanbul’daki evine dün akşam, Üstün’ün Ankara’daki evine ise bu sabah polislerin gittiği bilgisini verdi.

Öte yandan Hak İnisiyatifi’nden Şeyhmus Özbekli ve Eşit Haklar İzleme Derneği’nden Nejat Taştan hakkında da yakalama kararı bulunuyor.