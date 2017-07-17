Büyükada’da gözaltına alınan hak savunucularına tutuklama talebi

Büyükada’da gözaltına alınan insan hakları savunucusu 10 kişi, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Hak savunucuları 5 Temmuz’dan bu yana gözaltında tutuluyor. ‘Terör örgütü üyeliği’yle suçlanan hak savunucuları, başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve iktidara yakın medya tarafından da ‘kalkışma planı’ yapmakla itham ediliyor.

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İnsan hakları savunucuları hakkında yedi gün gözaltı kararı alınmıştı. Son olarak, gözaltındaki 10 ismin gözaltı süresi yedi gün daha uzatılmıştı.

Günler sonra adliyede

Terörle mücadele şubede sorgulanan 10 isim, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne bugün getirildi.

Hak savunucuları, savcılık ifadelerinin ardından ‘terör örgütüne yardım etmek’ suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Hak savunucularının isimleri şöyle: Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser ve aynı örgütten Veli Acu, Helsinki Yurttaşlar Derneği’nden Nalan Erkem, Özlem Dalkıran, İnsan Hakları Gündemi Derneği’nden Günal Kurşun, Kadın Koalisyonu’ndan İlknur Üstün, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği’nden Nejat Taştan, Şeyhmuz Özbekli ve Ali Garawi.