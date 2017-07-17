Büyükada’da gözaltına alınan hak savunucuları adliyeye sevk edildi

Büyükada’da gözaltına alınan insan hakları savunucusu 10 kişi adliyeye sevk edildi.
5 Temmuz’dan bu yana gözaltında tutulan hak savunucuları ‘terör örgütü üyeliği’yle suçlanıyor. Gözaltına alınanlar, başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve iktidara yakın medya tarafından da ‘kalkışma planı’ yapmakla itham ediliyor. İnsan hakları savunucuları hakkında yedi gün gözaltı kararı alınmıştı.
Son olarak, gözaltındaki 10 ismin gözaltı süresi yedi gün daha uzatılmıştı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan 10 isim, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
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