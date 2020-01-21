Büyükada’da fayton temizliği: 25 ton atık çıkarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri Adalar’da ahırları dezenfekte etti. Bir hafta süren çalışmalar sonucunda ahırlar ve çevresinden 25 ton çöp temizlendi.

Fotoğraf: DHA

İBB Sağlık ve Hıfzısıhha Müdürlüğü ekipleri Büyükada’da İSPARK’a ait ahırların bulunduğu 14 blok içindeki 140 ahırı dezenfekte etti. Çalışmalarda ahırların yanısıra ahırların denizle buluşan yamaçları da temizlendi.

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Atıklar gemiye yüklenerek İstanbul’daki çöp aktarma merkezine taşındı. Heybeliada ve Burgazada’da bulunan at ahırlarının temizlik ve dezenfekte çalışmaları ise bugün başladı.