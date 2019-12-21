Büyükada’da fayton alanı boşaltıldı, belediye temizledi

İstanbul, Büyükada’da bazı atların salgın nedeniyle öldürülmesi sonrası bekledikleri durak boşaltılarak temizlendi.
‘Ruam hastalığı’ nedeniyle 81 at öldürülerek gömülürken, Büyükada’da üç ay süreyle faytonlara at koşulmasına izin verilmeyeceği açıklanmıştı. İBB de daha sonra faytonların yüzde 90’ının kaldırılacağını duyurmuş, faytoncular da “Atları salarız” diyerek tehditte bulunmuştu.
Atlar ahırda
Büyükada’da faytonların toplanma alanı, gece saatlerinde boşaltıldı. Faytoncular atlarını ahıra götürdü. Alanda yalnız beş fayton bırakıldı. Adaya gönderilen çevik kuvvet polisi alanda beklerken toplanma alanına giden yollar bariyerlerle kapatıldı.
Alan temizlendi, faytoncular İBB’de
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait temizlik aracı, bugün sabah saatlerinde alana gönderildi. Ekipler burada temizlik yaptı.
Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal da bugün İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut’la görüşeceklerini söyledi. Faytoncular, görüşme için Büyükada’dan ayrıldı.