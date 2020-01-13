Büyükada’da atlar için eylem: Ahırlarda kalırlarsa felç olurlar

İstanbul’un Adalar ilçesine bağlı Büyükada’da fayton sahipleri ve Adalar Demokrasi Meclisi üyeleri, ahırlarda tutulan atların sağlığından endişe ettiklerini belirterek eylem yaptı.

Fotoğraf: DHA

Atların faytonlarda çalıştırılma şartları tepki geçen adada geçen ay ruam hastalığı tespit edilen 105 at öldürülerek gömülmüş, faytonların çalışması üç aylığına durdurulmuştu.

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DHA’nın haberine göre faytoncu aileleri ve Adalar Demokrasi Meclisi, bugün Büyükada Saat Meydanı’nda bir araya geldi.

‘Felç kalacaklar’

Grubun açıklamasında atlara yapılanın ‘karantina’ değil ‘ahırlara kapatma’ olduğu belirtilerek hareketsiz durumdaki atların felç kalacağı dile getirildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: “Bu, kaçınılmaz bir son. Nitekim hareketsizliğe mahkum edilen atların, şimdiden kaslarında erimelerin başladığını, bacaklarının şiştiğini, bağışıklık sistemlerinin çökmeye yüz tuttuğunu, geri dönüşü olmayan hasarların ortaya çıktığına büyük üzüntüyle tanık oluyoruz. Her gün farklı sayılarda at ölümlerinin haberini alıyoruz. Son derece kısıtlı bir alanda, son derece kısıtlı bir süre hareket etmelerine izin verilen atlarımız, karantina adı altındaki bu hapis sürdüğü takdirde katledilmiş olacak.”

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Bu uygulamaya son verilmesi istenen açıklamada, adadaki atların barınmaları, beslenmeleri ve bakımlarının sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanması gerektiği aktarıldı.

‘Sucukçulara gidecek’

AKP Hayvan Hakları Komisyonu kurucularından Zuhal Ardahanlı, atların adadan çıkarılmaması, doğal yaşamlarında kalması gerektiğini söyledi. Ardahanlı, “Bu hayvanlar adadan çıkarsa seruma, sucukçulara gidecektir” dedi.