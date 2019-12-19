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Yaramazlara biraz batar!

Büyükada’da 81 at ‘hastalık nedeniyle’ öldürülerek gömüldü

İstanbul’un Adalar ilçesinde Ruam hastalığı bulunduğu gerekçesiyle 81 at öldürülerek gömüldü.

Fotoğraflar: DHA

 Ajansların bildirdiğine göre Büyükada’daki ormanlık alanda birkaç gün önce iki büyük çukur kazıldı.

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Havadan çekilen fotoğraflarda, iş makinelerinin bugün de bölgede olduğu görüldü. Çevik kuvvet polisi, bölgeye kimsenin gitmemesi için önlem aldı.

Fotoğraflardan, sabah saatlerinde çukurlardan birinin kapatıldığı da görüldü.

‘İki kontrol yapılır’

Kaymakamlık, Adalar’daki at, merkep ve katır gibi tek tırnaklı hayvanların ilkbahar ve sonbaharda sağlık taramasından geçirildiği, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nün sonbahardaki kontrolünde bazı atlarda Ruam hastalığının tespit edildiğini belirtti.

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Açıklamada, ilgili mevzuat gereği, hastalık bulunan hayvanların ‘itlaf edilmesi’ gerektiği belirtilerek, hastalığın tedavisi ya da aşısının bulunmadığı aktarıldı.

‘Tedavisi yok’

Açılan çukurlardan biri…

Kaymakamlık şunları ifade etti: “Tahlil sonuçları kesinleşen ve tedavisi bulunmayan hastalığa yakalandığı tespit edilen 81 adet at, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca itlaf edilmiştir. Tahlil sonuçları kesinleşmeyen tek tırnaklıların işlemleri ise devam etmektedir. İlçemiz dahilinde uygulanan karantina tedbirleri kapsamında ilçeye hayvan giriş çıkışı durdurulmuştur.”

Adalar’da at sayısı kışın 500, yazın ise 1000’den fazla. Ölümler nedeniyle adaya her yıl 400 yeni at götürülüyor. 

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