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Yaramazlara biraz batar!

Büyükada Rum Yetimhanesi çökmek üzere

1964 yılında kapısına kilit vurulan Büyükada Rum Yetimhanesi’nde özellikle kış aylarında olumsuz hava koşullarının da etkisiyle tahribat artıyor. Çatı kısmında çökmelerin olduğu tarihi yapı, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.  

Fotoğraf: DHA

Fransız Alexander Vallaury tarafından 1898’de ihtişamlı bir otel olarak inşa edilen ‘Prinkipo Palas’ oteli, ruhsat verilmemesi üzerine 1900’lerin başında bir Rum tarafından satın alınarak yetimhane olarak kullanılması şartıyla Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’ne bağışlandı. Bu tarihi yapı 1964’te kapısına kilit vurulana kadar yaklaşık 5 bin 750 Rum yetime yuva oldu. 56 yıldır tek bir çivi bile çakılmadı. 1980 yılındaki yangından sonra olumsuz hava şartlarına tümüyle açık duruma gelen Büyükada Rum Yetimhanesi yıllardır yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.

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Çatı ve zeminde çökmeler oluyor

Büyükada Rum Yetimhanesi, adanın yüksek bir yerinde yer alırken, özellikle kış aylarındaki olumsuz hava koşulları binadaki tahribatı artıyor. Yetimhanenin çatı kısmında çökmeler meydana gelirken, yere çatıdan parçaların düştüğü görülüyor.

Artık yok olmanın eşiğine gelen ve yıllardır çökme tehlikesi yaşayan yetimhanenin zemininde de çökmeler oluştuğu fark ediliyor. 206 odalı yetimhanenin giriş katında kalan bir piyano ise dikkat çekiyor.

Yetimhane bahçesine çökme riskine karşı patrikhane izni olmadığı takdirde kimse alınmıyor. Adayı ziyaret edenler demir tellerin arkasından bu yapının fotoğraflarını çekiyor.

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Avrupa’nın tehlike altındaki yedi kültürel mirası arasında

Binanın mülkiyetiyle ilgili tartışmalar uzun yıllar devam etti. 2010’da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), yapının Rum Ordodoks Patrikhanesi’ne devredilmesine karar verdi.

Europa Nostra ve Avrupa Yatırım Bankası 2018 yılında Avrupa’nın tehlike altındaki kültürel miras alanlarını belirlerken Büyükada Rum Yetimhanesi’ni de unutmadı. Tarihi yapı bu listeye alındı. O dönemde restorasyon umudu doğdu ancak yine harekete geçilmedi.

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