‘Büyükada davası’nda tutuklu kalmadı: Af Örgütü yöneticisi Kılıç’a tahliye

‘Büyükada davası’nın tutuklu sanığı Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç, aylık olarak yapılan tutukluk incelemesinin ardından tahliye edildi.
2017 yılının haziran ayında ‘FETÖ üyeliği’ suçlamasında tutuklanan Kılıç’ın dosyası, ‘Büyükada davası’nda tutuklanan insan hakları savunucularının dosyasıyla birleştirilmişti.
26 Ekim’de görülen ilk duruşmada tutuklu yargılanan 10 insan hakları savunucusu tahliye edilmiş, Kılıç’ınsa kuvvetli suç şüphesiyle tutukluluğuna devam kararı verilmişti.
Cumhuriyet’ten Canan Coşkun’un haberine göre, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararında, “Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklu olan Taner Kılıç’ın durumunun gözden geçirilmesi sonucu tahliyesine karar verilmiştir” dendi.
İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından şubat ayında adli kontrol şartıyla tahliye edilen Kılıç, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Caner Babaoğlu’nun itirazı üzerine yeniden tutuklanmıştı.