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Yaramazlara biraz batar!

‘Büyükada davası’nda savcının mütalaası için duruşma ertelendi

İstanbul’daki Büyükada’da toplantı yaparken gözaltına alınan insan hakları savunucularının yargılandığı davada mütalaa için ek süre verildi.

İnsan hakları kurumlarında çalışan 11 kişi, Temmuz 2017’de İnsan Hakları Savunucularının Korunması ve Dijital Güvenliği toplantıya katıldığı gerekçesiyle ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘silahlı terör örgütüne yardım etmek’le suçlanmıştı.

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Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) verdiği bilgiye göre, İstanbul 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi’deki davanın dokuzuncu duruşması, bugün Çağlayan adliyesine görüldü. Duruşmaya dört tutuksuz sanık katıldı.

Savcı, dosyaya yeni atandığını belirterek evrak fazlalığı nedeniyle mütalaa hazırlamak için ek süre istedi. Talebi kabul eden mahkeme, duruşmayı 27 Kasım saat 09.30’a erteledi.

İddianame

İddianamede, o dönem Uluslararası Af Örgütü Türkiye şubesi başkanı olan Taner Kılıç hakkında ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla, diğer şüpheliler hakkında ise ‘silahlı terör örgütüne yardım etme’ suçlamasıyla yedi buçuk yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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Sanıkların ‘Adalet Yürüyüşü’nü kaosa çevirmeye çalışmak istedikleri, PKK, DHKP-C ve FETÖ’yle irtibatlarının bulunduğu ve bu örgütlere yardım kastıyla hareket ettikleri’ ileri sürülüyor.

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