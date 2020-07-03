Büyükada davasında karar: Kılıç’a altı yıl üç ay, üç hak savunucusuna iki yıl bir ay hapis

Büyükada davasında karar açıklandı. Uluslararası Af Örgütü Onursal Başkanı Taner Kılıç, örgüt üyeliği suçlamasından altı yıl üç ay hapis cezasına mahkum edildi.

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İnsan hakları kurumlarında çalışan 10 kişi, İstanbul Büyükada’da Temmuz 2017’de ‘İnsan Hakları Savunucularının Korunması ve Dijital Güvenliği’ başlıklı toplantıya katıldığı gerekçesiyle ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘silahlı terör örgütüne yardım etmek’le suçlanmıştı.

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Haziran 2017’de ‘FETÖ üyeliği’ suçlamasında tutuklanan Kılıç’ın dosyası, ‘Büyükada davası’nda tutuklanan insan hakları savunucularının dosyasıyla birleştirilmişti.

Savcılık toplantı nedeniyle Kılıç’ın ‘silahlı terör örgütüne (FETÖ/PDY) üye olma‘ suçundan, sanıklar Günal Kurşun, İdil Eser, Özlem Dalkıran, Nejat Taştan ve Veli Acu’ya ise ‘silahlı terör örgütlerine (FETÖ/PDY, PKK/KCK ve DHKP/C) yardım etme’ suçundan yedi buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini istemişti.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 13. duruşmasında karar açıklandı.

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Hak savunucusu Özlem Dalkıran, Uluslararası Af Örgütü eski Türkiye müdürü İdil Eser ve İnsan Hakları Gündemi Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan Günal Kurşun iki yıl bir ay hapis cezasına mahkum edildi.

Diğer sivil toplum örgütü üyeleri Veli Acu, İsveç vatandaşı Ali Garavi, Nalan Erkem, Şeyhmus Özbekli, Nejat Taştan, İlknur Üstün, Alman vatandaşı Peter Steudtner beraat etti.

Oy çokluğuyla alınan kararda muhalefet şerhi koyan üye hakim, Taner Kılıç, Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran’ın üzerine atılı suçu işledikleri sabit olmadığından ayrı ayrı beraatine karar verilmesi gerektiğini belirtti.