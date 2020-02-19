Büyükada davası: Avukatların savunmaları tamamlanmadı, dava 3 Nisan’a ertelendi

Büyükada’da yaptıkları toplantı gerekçe gösterilerek, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘silahlı terör örgütüne yardım etme’ suçlarından yargılanan 11 sanığın avukatlarının savunmaları tamamlanmadığı için, dava 3 Nisan’a ertelendi.

Savcı, 5 Temmuz 2017 tarihinde yapılan toplantı nedeniyle Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç’ın ‘silahlı terör örgütüne (FETÖ/PDY) üye olma‘ suçundan, sanıklar Günal Kurşun, İdil Eser, Özlem Dalkıran, Nejat Taştan ve Veli Acu’ya ise ‘silahlı terör örgütlerine (FETÖ/PDY, PKK/KCK ve DHKP/C) yardım etme’ suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini istemişti.

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Diğer beş sanığın ise beraatleri talep edilmişti.

