Diken

Yaramazlara biraz batar!

Büyükada davası: Avukatların savunmaları tamamlanmadı, dava 3 Nisan’a ertelendi

Büyükada’da yaptıkları toplantı gerekçe gösterilerek, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘silahlı terör örgütüne yardım etme’ suçlarından yargılanan 11 sanığın avukatlarının savunmaları tamamlanmadığı için, dava 3 Nisan’a ertelendi.

Savcı, 5 Temmuz 2017 tarihinde yapılan toplantı nedeniyle Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç’ın ‘silahlı terör örgütüne (FETÖ/PDY) üye olma‘ suçundan, sanıklar Günal Kurşun, İdil Eser, Özlem Dalkıran, Nejat Taştan ve Veli Acu’ya ise ‘silahlı terör örgütlerine (FETÖ/PDY, PKK/KCK ve DHKP/C) yardım etme’ suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini istemişti.

Reklam

Diğer beş sanığın ise beraatleri talep edilmişti.

Büyükada davasında savcı ‘terör’ cezası istedi

‘Büyükada davası’nda savcının mütalaası için duruşma ertelendi

‘Büyükada davası’nda tutuklu kalmadı: Af Örgütü yöneticisi Kılıç’a tahliye

‘Büyükada davası’ tutuklularının tümüne tahliye

‘Büyükada davası’nda Dalkıran’dan savunma: Otelde gizlice toplanılabilir mi?

Almanya’dan Türkiye’ye ‘Büyükada’ uyarısı

‘Büyükada’ sanığı Taştan: O toplantı suçsa biz de yaptık, arkadaşlarımız niye içerde?

‘Büyükada’ davasında ilk duruşma bugün: ‘Bu bir kabus’

‘Büyükada tutukluları’ için ortak açıklama: Haklarımızı savunma hakkı temel bir haktır

Snowden, ‘Büyükada tutukluları’na destek çağrısı yaptı

Avrupa Konseyi’nden Adalet Bakanı Gül’e: Hak savunucuları serbest bırakılsın

İlk duruşma 25 Ekim günü Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda görülecek

İsveç, ‘Büyükada tutukluları’ nedeniyle Türk büyükelçiyi üçüncü kez çağırdı

Almanya, ‘Büyükada’ iddianamesini ‘kabul etmedi’: Türkiye’yle temasa geçtik

‘Büyükada’ iddianamesinde yok yok: PKK, DHKP-C, ‘FETÖ’…

‘Büyükada’ iddianamesi: 10 aktiviste 10, birine 15 yıla kadar hapis talebi

Mide kanaması geçiren hak savunucusu Erkem, kelepçeyle muayene edildi

Büyükada tutukluları: İhbarcı tercüman kötü çeviriyordu, kompleks yapmış olabilir

Tutuklu hak savunucusu Üstün: Normal kabul etmek yaşananları meşrulaştırır

Tutuklu hak savunucusu Üstün: Suçluysak TBMM’de yasama yapanlar da ortak

Almanya ve İsveç’ten Türkiye’ye nota: Tahammül edilmesi neredeyse imkansız

Almanya cumhurbaşkanı, yaptırımların arkasında: Dur demek saygı meselesi

Büyükada’daki hak savunucularından iki kişi daha tutuklandı

Af Örgütü, hak savunucularına yakalama kararına tepkili: Absürtlük çıtası yükseliyor

Büyükada’da gözaltına alınıp ‘adli kontrol’le serbest bırakılan iki isme yeniden gözaltı

Sabah duyurdu: Büyükada’da gözaltına alınıp bırakılan dört isme yakalama kararı

Güneş ‘bayrak yarışı’nda öne geçti!

‘Vapurun keyfini çıkarmak’ suçmuş: Bir haftalık insan hakları manzaraları

Af Örgütü’nden tutuklamalara tepki: Türkiye’nin kırmızı çizgiyi aştığı gösterilmeli

Alman hükümetinden Ankara’ya uyarı: AB yardımı kesilebilir

Hak savunucularının tutuklanmasının ardından Merkel: Tamamen haksız

Bu da oldu: Büyükada’da gözaltına alınan hak savunucularından altısı tutuklandı

SON HABERLER

‘Corona’da ölü sayısı 2 bin 12’ye yükseldi

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 yeni tip corona virüsü sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 12, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 75 bin 199’a yükselirken 14 bin 685 kişi de tedavi edildi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...