Büyük takımların ambargosuna takılan hakemlere dair soruyu yanıtsız bırakan MHK Başkanı: No comment 

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, kulüplerin istemediği hakemlerin o takımın maçlarına verilmemesiyle ilgili bir soruyu yanıtsız bıraktı.

Namoğlu’nu TRT Spor’da ekranlara gelen Stadyum programında konuk eden Ersin Düzen, Özgür Yankaya’nın iki buçuk senedir Kadıköy’de, Cüneyt Çakır Trabzonspor’da, Halis Özkahya’nın da geçen sezonki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinden bu yana Fenerbahçe maçlarına verilmediğini hatırlattı.

‘O konuda yorum yapmıyorum’

“Hakem olsam ‘Büyüklerin aleyhine hata yaparsam ipimi çekerler’ diye düşünürüm” diyen Düzen’in, “Bunu ortadan kaldırmak gerekiyor. Bu psikolojiyi kaldıracak olan da MHK’nin içi diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum?” sorusuna, “Ben o konuda yorum yapmıyorum. Yorumsuz, no comment” karşılığını veren” Namoğlu, Düzen’in “Hiç mi hakkım yok?” sorusu üzerineyse yine, “Yok. No comment” dedi.