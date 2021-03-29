Büyük şirketlerin 35 milyar liralık borcu yeniden yapılandırıldı

Ekim 2019-Şubat 2021 döneminde büyük ölçekli 173 firmayla 35 milyar lira tutarında yeniden yapılandırma anlaşması yapıldı.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) sitesindeki rapora göre borcu yapılandırılan 173 firma 51 grup bünyesinde faaliyet gösteriyor.

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Rapora göre küçük ölçekli 28 firmayla da 323 milyon liralık yeniden yapılandırma yapıldı. Bu firmalar 11 grup bünyesinde faaliyet gösteriyor.

Raporda grup ya da şirket ismi verilmedi.

‘Finansal yeniden yapılandırma’ adlı bu uygulama Ekim 2019’da başlamıştı. İlk etapta 25 milyon lira ve üstünde kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için tasarlansa da daha sonra küçük ölçekli şirketler de uygulamaya dahil edilmişti.