Büyük projelerde imzası var: Nas İnşaat’a haciz

ALİ YILMAZ

Çok sayıda altyapı ve üstyapı projesini üstlenen Nas İnşaat A.Ş. hakkında haciz kararı alındı. Bir beton firması, alacağını tahsil edemeyince, bugün şirketin merkezinde haciz işlemi yaptı. İBB ve KİPTAŞ başta olmak üzere belediyelere geniş ölçekli işler yapan şirketin sahibi Esat Ulu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakın bir isim olarak biliniyor.

Çok sayıda inşaat firmasının zorluk yaşadığı bu süreçte bir dizi büyük firma da hacizlerle gündemde. Bu firmalardan biri Ece İnşaat. Şirket, Nas İnşaat’tan verilen çeklerin karşılığını alamayınca mahkemenin yolunu tuttu.

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Haciz kararı alındı

Bakırköy Ticaret Mahkemesi’nde alınan ihtiyati haciz kararları icra müdürlüğü aracılığıyla işleme kondu. Konuya ilişkin iki ayrı dosyada ihtiyati haciz talep edilen şirketler arasında Nas İnşaat AŞ, Ultra Teknoloji San ve Tic A.Ş. ve Nas-Ultra Bağcılar Kentsel Dönüşüm İşi Adi Ortaklığı yer aldı.

Şirket merkezinde haciz işlemi

İcra müdürlüğünden alınan karar sonrası şirketin Dünya Ticaret Merkezi’ndeki merkezinde haciz işlemi yapıldı. Alacaklı şirket avukatlarından İsmail Şahin’in de bulunduğu haciz işlemi sırasında, şirket merkezinde bulunan bir dizi eşya haczedildi. Haciz kararı verilen eşyalar, şirketin bir yetkilisine yeddi emin olarak teslim edildi.

Dev projelerde imzası var

Onlarca büyük projede imzası olan Nas İnşaat’ın tamamladığı projeler arasında Aqua Florya AVM, Avcılar-Beylikdüzü metrobüs yolu, Gülpınar su ürünleri hal binası, Başakşehir Sular Vadisi, Kiptaş Çatalca sosyal konutları ve Sultangazi Kültür Merkezi inşaatı da yer alıyor.

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Kamudan ödemesini alamadı

Nas İnşaat’ın sahibi Esat Ulu, Erdoğan’a en yakın müteahhitlerden biri olarak biliniyor. Şirketin yaşadığı mali zorluğun, kamuya yaptığı işlerin ödemesini alamamasından kaynaklandığı belirtildi.