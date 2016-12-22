‘Büyük ölçüde anlaştık’: Fenerbahçe’nin de gündeminde olan İrfan Can Kahveci Başakşehir yolunda 

Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Saral, Fenerbahçe’nin gündeminde olduğu öne sürülen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci’nin transferi için kulübü Gençlerbirliği’yle büyük ölçüde anlaştıklarını açıkladı.

‘Bonservis bedelini biraz düşürmeye çalışıyoruz’

AA’nın haberine göre, kırmızı-siyahlı kulüple son detayları görüştüklerini dile getiren Saral, “Bonservis bedeli olan 2 milyon avroyu biraz düşürmeye çalışıyoruz. Ayrıca bizden giderse Gençlerbirliği’nin talep ettiği yüzde 15’lik pay üzerinde de konuşuyoruz. İrfan Can ile de gelecek hafta başında görüşüp, bu transferi noktalamayı arzu ediyoruz” diye konuştu.

Gençerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, İrfan Can’ın bonservis bedelini 2 milyon avro ve satışından yüzde 15 pay olarak belirledilerini açıklamıştı.

15 maçta bir gol, iki asist

Kırmızı-siyahlı ekibin pilot takımı Hacettepe ile 2013/14 sezonunda Spor Toto 2’nci Lig’e yükselen ekipte yer alan ve teknik direktör Mustafa Kaplan’la birlikte Gençlerbirliği’ne geçen 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig’de forma giydiği 15 maçta bir gol ve iki asistlik performans gösterdi.