Büyük İskender’in geçtiği tahmin ediliyor: Antalya’da 2 bin 300 yıllık yol bulundu

Antalya’daki 2 bin 300 yıllık antik kent Termessos’un yakınlarında Büyük İskender’in yürüdüğü tahmin edilen yeni bir yol bulundu.

Termessos antik kenti, kent merkezi 30 kilometre uzakta, 1665 metre yükseklikteki Güllük Dağı’nda bulunuyor.

Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram, çok iyi korunan kentte hiç arkeolojik kazı yapılmadığını, bu yıl valinin talimatıyla bir bilim kurulu oluşturulduğunu söyledi.

Karabayram, çalışmalara sur duvarlarında başladıklarını, güneye doğru giden büyük bir ana yol bulduklarını kaydetti.

Karabayram şöyle devam etti: “Buluntunun bizim için önemi çok büyük. Merdivenler ve geçiş güzergahları da bulundu. Çalışmalarla Termessos o ihtişamlı görünümüne tekrar kazandırılacak. Bugüne kadar yola yönelik veri yoktu. Artık elimizde 2 bin 300 yaşında bir yol var ve bütün orijinalliğini koruyor. Yol depremlerden etkilenmiş ama önemli zarar görmemiş. Turizm için büyük bir kazanç. Çalışmalar bittiğinde insanlar 2 bin 300 yıllık yolda gezebilecek. (Büyük) İskender’in de bu yolu kullandığına yönelik öngörülerimiz var.”

Asfaltlanmış

Yolun Termessos ile Attaleia antik kentlerin arasında erken dönemlerden bu yana kullandığı ihtimali üzerinde durdukların anlatan Karabayram, “Yenice Boğazı tüm zamanlarda Pisidua’yı denize bağlayan tek doğal güzergahtır. İskender’in de kullandığı öngörülen bu yolun bir kısmı bugünkü asfalt yolun altında kalmıştır” diye konuştu.

Valilik çalışmalar için ilk aşamada 2 milyon lira ödenek ayırdı.

Büyük İskender, milattan önce 333’de Termessos kentini kuşatmış ancak ele geçirememişti.

İskendir’in “Bırakın kalsın, yolum daha çok uzun benim, ordumu bu kartal yuvasının önünde kaybedemem” dediği rivayet ediliyor.