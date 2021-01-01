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Yaramazlara biraz batar!

Büyük ikramiye vuran çeyrek biletlerin üçü satılmamış: 75 milyon lira Varlık Fonu’na

100 milyon liralık Milli Piyango büyük ikramiyesinin 75 milyon lirasının Türkiye Varlık Fonu’na aktarılacağı bildirildi.

Fotoğraf: AA

Büyük ikramiye için dün akşam saat 23:00’te yapılan çekilişle, ikramiye ‘9 – 8 – 8 – 4 – 7 – 5 – 7’ rakamlarına isabet etmişti.

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Çekilişi yapan Sisal Şans’ın açıklamasında, ikramiyenin çeyrek bilete çıktığı ancak yalnızca bir biletin satıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şöyle dendi: “Milli Piyango tarihinde bugüne dek verilen en yüksek miktar olan 100 milyon TL’lik büyük ikramiye satılan tek bir çeyrek bilete çıktı. 25 milyon TL kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye Manisa-Akhisar’dan alınan bilete isabet etti. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz.”

Hürriyet’in haberine göre, satılmayan üç çeyrek biletin 75 milyon liralık toplam ikramiye miktarı, Türkiye Varlık Fonu’na devredilecek.

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Milli Piyango İdaresi’nin verilerine göre son beş yılda satılmayan biletlere 887 milyon 580 bin liralık ikramiye isabet etti.

Milli Piyango lisansı 2017’de 49 yıllığına Türkiye Varlık Fonu’na devredilmiş, daha sonra hasılat paylaşımı modeliyle Demirören Holding iştiraki olan Şans Dijital ve İtalyan ortağıyla hizmet alım sözleşmesi imzalanmıştı.

Büyük ikramiye satılan bilete çıkıncaya kadar çekiliş yapılacak

Beş yılda satılmayan biletlere 887 milyon 580 bin lira ikramiye çıktı

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