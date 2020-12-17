Büyük ikramiye satılan bilete çıkıncaya kadar çekiliş yapılacak

İstanbul Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yazıcı yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyenin satılmayan bilete çıkması durumunda tekrar çekiliş yapılacağını söyledi.

Fotoğraf: DHA

CNN Türk’te konuşan Yazıcı, “İkramiye mutlaka satılan bilete çıkıncaya kadar çekiliş yapılacak” dedi.

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Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 100 milyon lira; bilet fiyatları ise tam 100 lira, yarım 50 lira ve çeyrek bilet 25 lira olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresi’nin verilerine göre son beş yılda satılmayan biletlere 887 milyon 580 bin liralık ikramiye isabet etti.

Milli Piyango lisansı 2017’de 49 yıllığına Türkiye Varlık Fonu’na devredilmiş, daha sonra hasılat paylaşımı modeliyle Demirören Holding iştiraki olan Şans Dijital ve İtalyan ortağıyla hizmet alım sözleşmesi imzalanmıştı.