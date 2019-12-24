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Yaramazlara biraz batar!

Büyük ikramiye kazandığını sanan muhabir TV’de ‘Yarın işe gelmiyorum’ dedi, 5 bin avro kazandığını öğrenince özür diledi

İspanya’da kendisine 4 milyon avroluk (26 milyon 338 bin lira) büyük ikramiyenin isabet ettiğini sanan bir televizyon muhabiri, çalışma arkadaşlarına hitaben canlı yayında “Yarın işe gelmeyeceğim” dedi. Ancak daha sonra aslında sadece 5 bin avro (32 bin 920 lira) kazandığı anlaşılınca özür diledi.

İspanya Devlet Televizyonu RTVE’de çalışan Natalia Ecudero, büyük ikramiyeyi kazandığını sanarak kameranın önünde çığlıklar attı. Ancak sonrasında sadece 5 bin avro kazandığını öğrenen Escudero, yayın sırasındaki tepkileri nedeniyle özür dileyerek bu kadar ‘duygusal’ davrandığı için üzgün olduğunu söyledi.

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Escudero, ‘kişisel nedenler’ yüzünden zor birkaç ay geçirdiğini söyledi ve “Vicdanım rahat. 25 yıllık profesyonel meslek hayatım boyunca titiz ve başarısı kanıtlanmış işlerimle gurur duyuyorum” dedi ve tatile çıkacağını açıkladı.

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