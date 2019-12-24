Büyük ikramiye kazandığını sanan muhabir TV’de ‘Yarın işe gelmiyorum’ dedi, 5 bin avro kazandığını öğrenince özür diledi

İspanya’da kendisine 4 milyon avroluk (26 milyon 338 bin lira) büyük ikramiyenin isabet ettiğini sanan bir televizyon muhabiri, çalışma arkadaşlarına hitaben canlı yayında “Yarın işe gelmeyeceğim” dedi. Ancak daha sonra aslında sadece 5 bin avro (32 bin 920 lira) kazandığı anlaşılınca özür diledi.

İspanya Devlet Televizyonu RTVE’de çalışan Natalia Ecudero, büyük ikramiyeyi kazandığını sanarak kameranın önünde çığlıklar attı. Ancak sonrasında sadece 5 bin avro kazandığını öğrenen Escudero, yayın sırasındaki tepkileri nedeniyle özür dileyerek bu kadar ‘duygusal’ davrandığı için üzgün olduğunu söyledi.

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Una #reportera española se entera durante una transmisión que su boleto #ganó el premio gordo de la #lotería de Navidad. La afortunada se llama Natalia Escudero, de Alicante, #España. #RTVE#ElQueretanoVial pic.twitter.com/VhAPWCm6rR — El Queretano Digital (@ElQueretanoTw) December 22, 2019

Escudero, ‘kişisel nedenler’ yüzünden zor birkaç ay geçirdiğini söyledi ve “Vicdanım rahat. 25 yıllık profesyonel meslek hayatım boyunca titiz ve başarısı kanıtlanmış işlerimle gurur duyuyorum” dedi ve tatile çıkacağını açıkladı.