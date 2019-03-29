‘Büyük gün’e saatler kaldı: Sayılarla yerel seçim…

Seçime saatler kaldı. Türkiye, 31 Mart’ta yerel yönetimleri seçmek için sandık başına gidecek. Seçim günü güvenlik seviyesi üst seviyede olacak.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

AA’nın haberine göre 31 Mart’ta 194 bin 664 sandıkta 56 milyon 911 bin 967 kişi oy kullanacak. Bu yıl 18 yaşını dolduran 1 milyon 156 bin kişi ilk defa oy kullanacak. Oy kullanacak Suriyeli sayısı ise 53 bin 99. İstanbul, 10 milyon 590 bin 963 seçmenle başı çekerken, 58 bin 562 seçmenle Bayburt son sırada.

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Türkiye’nin doğusunda oy verme işlemi saat 07.00’de başlayıp 16.00’da sona ererken, batı kentlerinde 08.00-17.00 saatlerinde sandıklar açık olacak.

‘526 olay kayda geçti’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun verdiği bilgiye göre, seçim sürecinde 526 olay meydana geldi. Bu süreçte iki kişi hayatını kaybetti. Seçim olaylarının 69’u AKP’ye, 33’ü CHP’ye, 21’i HDP’ye, 13’ü İYİ Parti’ye, 10’u MHP’ye, sekizi de Saadet Partisi’ne yönelikti. 526 olayın 149’u tehdit ve hakaret, 95’i kasten yaralama ve darp, 80’i de seçim propaganda materyallerinin tahribi olarak kayda geçti.

Seçim günü 533 bin güvenlik personeli yurt çapında görev yapacak. Buna ek olarak 6 bin 745 zırhlı araç, 126 hava aracı, 294 deniz aracı ve diğer ekipmanlar da yine seçim güvenliği için kullanılacak. Ayrıca 11 kentte emniyet ve jandarmadan oluşan 6 bin 449 ek güvenlik personeli de görevlendirildi.

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İstanbul’da ‘seferberlik’

Türkiye’nin en büyük kenti İstanbul’da emniyetten 41 bin 550, jandarmadan 4 bin 130 personel ile 271 tim görev yapacak. Emniyet 5 bin 587, jandarma ise 305 araçla güvenliği sağlayacak. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının koordinasyon merkezleri tüm gün açık olacak. Ayrıca olası elektrik kesintilerine karşı jeneratör takviyesi yapıldı. Yarın ve 31 Mart’ta tüm nüfus müdürlükleri açık olacak. Oy verme günü eğlence mekanları kapalı olacak ve umumi yerlerde içki içilmesi yasaklanacak.

1389 koltuk için kıyasıya yarış

Yerel seçimde 30 büyükşehirde 316 aday büyükşehir belediye başkanı, diğer 51 il, 922 ilçe ve 386 beldede ise toplam 7 bin 954 aday yarışacak. Seçimler sonunda 30’u büyükşehir belediyesinde olmak üzere, toplam 1389 aday, be yıllığına başkan seçilecek.

MHP, 27 büyükşehirde AKP’yi destekliyor

İttifak kapsamında AKP, Adana, Manisa ve Mersin’de MHP adaylarını, MHP ise diğer 27 büyükşehirde AKP adaylarını destekleyecek.

İki parti, büyükşehirler dışında 21 ilde daha ittifak yapacak. MHP; Rize, Ağrı, Artvin, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, Giresun, Hakkari, Muş, Siirt, Sinop, Şırnak, Ardahan ve Yalova’da AKP’nin adaylarını destekleyecek. AKP ise Iğdır, Kars, Kırklareli ve Osmaniye’de MHP’nin adaylarına destek verecek.

51 kentte ‘millet ittifakı’

Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adaylarını çıkaran CHP ve İYİ Parti de yerel seçimler için ‘millet ittifakı’ çatısı altında bir araya geldi. Buna göre iki parti, 30 büyükşehrin 24’ünde ittifaka gidecek. Kurulduktan sonra ilk kez yerel seçimlere katılan İYİ Parti; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Muğla, Ordu, Tekirdağ’da CHP adaylarını destekleyecek. CHP ise Balıkesir, Denizli, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Trabzon’da İYİ Parti’nin adaylarına destek verecek.

İki parti, Mersin, Mardin, Van ve Erzurum’da ise kendi adaylarıyla seçime girme kararı aldı. Mersin’de İYİ Parti, aday çıkaramadığı için Demokrat Parti’nin adayı Ayfer Yılmaz’ı destekleyecek. Diyarbakır’da İYİ Parti aday çıkarmazken, bu ilde ittifaka yönelik de bir açıklama yapılmadı. Şanlıurfa’da ise her iki parti, büyükşehir belediye başkanlığı için aday göstermedi.

Vekiller de yarışta

Seçimde 17 milletvekili belediye başkanı olmak için yarışacak. AKP’den üç, CHP’den beş, HDP’den altı, İYİ Parti’den iki, bağımsız olarak da bir milletvekili aday oldu.