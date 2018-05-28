‘Büyük Ev Ablukada’ tarihinde ilk klip: ‘Hepsine Ne Fena’

Alternatif rock grubu ‘Büyük Ev Ablukada’, son albümü ‘Fırtınayt’tan ilk videoyu yayınladı: ‘Hepsine Ne Fena’.
Grup adını, İkinci Yeni’nin en önemli isimlerinden Turgut Uyar’ın bir şiirinden alıyor.
Bu aynı zamanda grubun ilk klibi.
Yönetmenliğini Fatih Yılmaz’ın üstlendiği klipte, vokal Bartu Küçükçağlayan’ı (Canavar Banavar) Tophane Rıhtım Stüdyosu ve Çıplak Ayaklar Kumpanyası’nda takip eden görüntüler, izleyicileri bir partiye götürüyor.
Klipte Küçükçağlayan’la birlikte dans eden kalabalık da grubun Facebook takipçileri.