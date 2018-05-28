Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Büyük Ev Ablukada’ tarihinde ilk klip: ‘Hepsine Ne Fena’

Alternatif rock grubu ‘Büyük Ev Ablukada’, son albümü ‘Fırtınayt’tan ilk videoyu yayınladı: ‘Hepsine Ne Fena’.

Grup adını, İkinci Yeni’nin en önemli isimlerinden Turgut Uyar’ın bir şiirinden alıyor.

Reklam

Bu aynı zamanda grubun ilk klibi.

Yönetmenliğini Fatih Yılmaz’ın üstlendiği klipte, vokal Bartu Küçükçağlayan’ı (Canavar Banavar) Tophane Rıhtım Stüdyosu ve Çıplak Ayaklar Kumpanyası’nda takip eden görüntüler, izleyicileri bir partiye götürüyor.

Klipte Küçükçağlayan’la birlikte dans eden kalabalık da grubun Facebook takipçileri.

Yeni ‘Büyük Ev Ablukada’ albümü ‘Fırtınayt’ yayınlandı

SON HABERLER

Muhalefetin gözünden kaçan hayati bir konu

Bu seçimi cumhurbaşkanlığı seçimine dönüştürmek bu şartlar altında “İlla ben cumhurbaşkanı olacağım” gibi çocukça heveslere kapılmak durumun vahametini kavrayamamak, Tayyip Erdoğan’ın muhtemel zaferine meşruiyet kazandırmak demektir.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...