Büyük buluşmaya adım adım: Yazın yayınlanacak yeni ‘Game of Thrones’ sezonundan ilk video

Fenomen dizi ‘Game of Thrones’un merakla beklenen yedinci sezonundan ilk video yayınlandı.

Dizinin resmi Twitter hesabından paylaşılan fragmanda ejderhalarla ‘ateş’ göndermesi yapılırken, ‘buz’ temalı yeni sezon afişleri ve Jon Snow’un fragmandaki ‘savaş temalı’ sözleri düğümün bu sezon çözülebileceğine dair ilk ipuçları.

The great war is here. #GoTS7 premieres 7.16. pic.twitter.com/1Jna10kNuQ — Game Of Thrones (@GameOfThrones) March 9, 2017

Bugüne kadarki bütün sezonları ilkbaharda yayınlanan dizinin yedinci sezonu 16 Temmuz tarihinde başlayacak.

Dizinin yapımcısı HBO’nun başkanı Casey Bloys, dizinin yayınlanma tarihinin değişmesinin gerekçesini “Çekim takvimini ayarlamak için dizinin geleneksel ilkbahar yayınını yaza kaydırdık” diye açıklamıştı.

Altı sezonunda 10 bölüm olarak yayınlanan dizi, bu sezon yedi bölümle izleyiciyle buluşacak.