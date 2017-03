Büyük buluşmaya adım adım: Yazın yayınlanacak yeni ‘Game of Thrones’ sezonundan ilk video

Fenomen dizi ‘Game of Thrones’un merakla beklenen yedinci sezonundan ilk video yayınlandı.

Dizinin resmi Twitter hesabından paylaşılan fragmanda ejderhalarla ‘ateş’ göndermesi yapılırken, ‘buz’ temalı yeni sezon afişleri ve Jon Snow’un fragmandaki ‘savaş temalı’ sözleri düğümün bu sezon çözülebileceğine dair ilk ipuçları.

The great war is here. #GoTS7 premieres 7.16. pic.twitter.com/1Jna10kNuQ

— Game Of Thrones (@GameOfThrones) March 9, 2017