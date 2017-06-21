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Büyük buluşmanın ‘sesi duyuldu’: ‘Game of Thrones’un yeni sezonundan üçüncü video


 

Fenomen dizi ‘Game of Thrones’un merakla beklenen yeni sezonundan üçüncü fragman yayınlandı.

Altı yıldır HBO’nun en çok izlenen dizilerinden Game of Thrones, son iki sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Dizinin yedinci sezonunun Daenerys Targaryen’in Westeros’a varışı ve sonrasında yaşananlar etrafında şekillenmesi beklenirken, son fragmanda iyice kızışan ‘koltuk savaşı’ ve savaşlarla dolu geçecek bir sezon görülüyor.

Bugüne kadarki bütün sezonları ilkbaharda yayınlanan dizinin yedinci sezonu ise 16 Temmuz tarihinde başlayacak. Altı sezonunda 10 bölüm olarak yayınlanan dizi, bu sezon yedi bölümle izleyiciyle buluşacak.

HBO, Game of Thrones’un geçmiş evrenine ışık tutmak ve dizideki karakterlerin kendilerine özgü hikayelerini anlatmak üzere devam niteliğinde dört farklı ‘spin-off’ dizisi yayınlayacağını duyurmuştu.

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