Büyük buluşmanın ayak sesleri: ‘Game of Thrones’un yedinci sezonundan yeni video

Fenomen dizi ‘Game of Thrones’un merakla beklenen yedinci sezonundan bir video daha yayınlandı.

‘Game of Thrones’ resmi Twitter hesabından paylaşılan bir buçuk dakikalık videoda Cersei, Jon Snow ve Khaleesi’nin tahtlarına yürüdükleri ve oturdukları görülüyor. Yeni videoda da ejderha teması yer alıyor.

Diziyle ilgili paylaşılan ilk videoda, ejderhalarla ‘ateş’ göndermesi yapılırken, ‘buz’ temalı yeni sezon afişleri ve Jon Snow’un fragmandaki ‘savaş temalı’ sözleri, düğümün bu sezon çözülebileceğine dair ilk ipuçları olarak görülmüştü.

Bugüne kadarki bütün sezonları ilkbaharda yayınlanan dizinin yedinci sezonu 16 Temmuz tarihinde başlayacak.

Dizinin yapımcısı HBO’nun başkanı Casey Bloys, dizinin yayınlanma tarihinin değişmesinin gerekçesini “Çekim takvimini ayarlamak için dizinin geleneksel ilkbahar yayınını yaza kaydırdık” diye açıklamıştı.

Altı sezonunda 10 bölüm olarak yayınlanan dizi, bu sezon yedi bölümle izleyiciyle buluşacak.